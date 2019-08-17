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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sakarya’da silahlı kavga: 2 yaralı Video

Sakarya’da silahlı kavga: 2 yaralı Video

Olay yerinden detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

Silahlı Kavga Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 


- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı tartışmada 2 kişi vurularak yaralandı. Olay, Serdivan ilçesine bağlı Arabacıalanı Mahallesinin Eski Kazımpaşa Caddesinde meydana geldi. İddaya göre A.K ve A.K., alkollü olan ve gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarmak için gittikleri gençler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılara yapılan ilk müdehalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastenesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken polis ekipleri ise şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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