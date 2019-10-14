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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sakarya’da silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya’da silahlı kavga: 2 yaralı

Olay yeri detay

Karya Silahlı Kavga Sağlık Ekipleri 

-Polisler detay

( SAKARYA ) - SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Semerciler Mahallesi Yamanlar sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö., isimli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı F.A., ile S.Ç., vurarak yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (RŞ-
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