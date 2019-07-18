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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sakarya'da şiddetli yağış sele neden oldu Haberi

Sakarya'da şiddetli yağış sele neden oldu Haberi

selden görüntü

( SAKARYA )- Kocaali ilçesinde bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı SAKARYA

Ali İl Sağanak Yağış Sel Felaketi Şiddetli Yağış Felaket 


- Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında sel meydana geldi. Heyelanın meydana geldiği ilçede bir çok mahalle sular altında kaldı. Edinilen bilgilere göre, Kocaali ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. Etkili olan yağışlar sonrasında dereler taştı. Meydana gelen sel felaketinde birçok mahalle sular altında kalırken, bazı mahallelerde de heyelan meydana geldiği belirtildi. Ekiplerin ilçede çalışmaları devam ettiği belirtildi.
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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