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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Sakarya'da Ramazan Bayramı İzle

Sakarya'da Ramazan Bayramı İzle

- Vatandaşların bayram namazını kılması - Okunan duaların ardından vatandaşların cami içerisinde bayramlaşmasıRamazan Bayramı - Sakarya , Bartın, Düzce ve Karabük'te vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurduSAKARYA (AA) - Sakarya , Bartın, Düzce ve Karabük'te vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti. Sakarya 'da Tarihi Orhan Gazi Camisi'ni dolduran vatandaşlar, bayram namazını hep birlikte kıldı.Namaz sonunda ellerini semaya açan vatandaşlar, bol bol dua etti.Vatandaşlar, okunan duaların ardından camide bayramlaştı. - BartınBartın'da da vatandaşlar, bayram namazını kılmak için Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camileri başta olmak üzere şehirdeki camilere gitti.Şadırvan Camisi'nde, İl Müftüsü Mahmut Gündüz tarafından verilen vaazda, birlik ve beraberlik mesajları verildi, bayram ziyaretleri ve dargınlıkların son bulmasının önemi vurgulandı.Çocukların da ilgi gösterdiği bayram namazı sonrasında vatandaşlar bayramlaştı. - DüzceDüzce'de de Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar başta Merkez ve Cedidiye olmak üzere kentteki camilere akın etti.Hep birlikte bayram namazı kılan vatandaşlar daha sonra bayramlaştı. - KarabükKarabük'te, vatandaşlar başta Ulu Cami başta olmak üzere şehirdeki camilere akın etti.İl Müftüsü Yılmaz Yılmaztürk tarafından verilen vaazda, topluma birlik, beraberlik ve sevgi mesajları aktarıldı, akraba ziyaretleri yapılması, düşkünlere sahip çıkılması, dargınlıkların giderilmesi istendi.Safranbolu ilçesinde de özellikle tarihi camiler tercih edildi.Kazdağlıoğlı, İzzet Mehmet Paşa ve Lütfiye camilerinde namazını kılan vatandaşlar, daha sonra camide bayramlaştı.

Karya Beraberlik Bayram Namazı Bayramlaşma 

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