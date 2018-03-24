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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sakarya’da patpat devrildi: 1 ölü

Sakarya’da patpat devrildi: 1 ölü

Olay yerinden detay

Sağlık Ekibi Karya Tarım Sağlık Ekipleri Trol 

-Kaza yapan araçtan detay

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde pat pat olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü. Kaza, Akyazı ilçesi D-140 karayolunun Dedeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dokurcun istikametine giden Ahmet Ö. (58) idaresindeki pat pat olarak adlandırılan tarım aracı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ters dönen pat patın altında kaldı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Ö.'nün öldüğü anlaşıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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