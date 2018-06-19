Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü - MUĞLA
Adliye Sarayı'nda detaylar - Basın açıklamasına katılanlardan detaylar - Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Vahit Çevik'in açıklaması - Köpek ve kedi görüntüleri - 3 patisi kesilen kediden görüntülerSakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüMUĞLA (AA) - Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Vahit Çevik, Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin, "Hayvana şiddetin Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında suç sayılmasını ve suç işleyenlerin caydırıcı ve ağır cezalarla cezalandırılmasını istiyoruz." dedi. Muğla Barosu İlçe Baro Temsilciliği tarafından, Bodrum Adliyesi önünde düzenlenen toplantıda konuşan Çevik, Sapanca'da kurtarılamayan köpeğin son bakışlarının, herkesin hafızasına ve kalbine kazındığını söyledi.
Yaşanan üzücü olayın tüm Türkiyeyi ağlattığını belirten Çevik, "Birçoğumuzun aklından 'bunu yapan insan olamaz' cümlesi geçti ve isyan etti. Ama o savunmasız ve masum yavrunun uzuvlarını hunharca kesen maalesef bir insandı." dedi. İnsanın hayvana yaptığı kötülüğün sınırının olmadığını aktaran Çevik, şöyle devam etti: - Caydırıcı cezalar gelmeli"Masum ve zavallı korunmasız canlıları yumruklayan, demir ve zincirlerle taş ve sopalarla döven, zehirleyen, araçlarının arkasında sürükleyen, kasten ezen, sakat bırakan, öldüren insan. Konu gerçekten insan olabilmekte yani vicdan ve merhamet sahibi olmakla ilgilidir. Sapanca'daki yavru köpek vakası ve benzer birçok olayla ilgili yargı süreçleri devam ediyor. Ancak bizler usulen bir tutuklama yapılmış olmasını kabul etmiyoruz. Bizler hukukçu ve adalet savunucuları olarak adaletin yerini bulmasını ve usulen tutuklama yapılmasını değil, suçlunun tutuklanmasını ve suçuna uygun bir cezaya çarptırılmasını istiyoruz.Hayvanın eşya değil, can olduğunun kabul edilmesini istiyoruz. Hayvana şiddetin TCK kapsamında suç sayılmasını ve suç işleyenlerin caydırıcı ve ağır cezalarla cezalandırılmasını istiyoruz. Tüm canlıların yaşam haklarının korunması için artık ve acilen gerekli ve yeterli kanunların çıkarılmasını istiyoruz. Hayvanların deneylerde kullanılmasını istemiyoruz."Çevik, Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde üç patisi kesilmiş halde vatandaşlarca bulunan bir yavru kediyi koruma altına aldıklarını da sözlerine ekledi.Açıklamaya komisyon üyesi avukatlar ve hayvanseverler de destek verdi.