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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sakarya’da özel halk otobüsü üst geçidin ayağına çarptı: 16 yaralı

Sakarya’da özel halk otobüsü üst geçidin ayağına çarptı: 16 yaralı

KAZA YAPAN ARAÇ DETAY

Sağlık Ekibi Trafik Kazası Halk Otobüsü Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri 

-OLAY YERİ DETAY

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Pamukova ilçesinde özel halk otobüsü üst geçidinin ayağına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Kaza, D-650 kara yolu Pamukova İlçesi Alifuatpaşa Mahallesinde meydana geldi. Alifuatpaşa’dan Adapazarı istikametine gelen özel halk otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda üst geçidin ayağına çarptı. Çarpma sonucunda otobüs kullanılmaz hale geldi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonrasında yaralanan 16 kişiye ilk müdahaleyi yapmasının ardından çevre hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kazada yaralanan midibüs şoförü ile Emine ve Aziz Çetin, Kübra Yıldız, İsa Bayram, Sulviye Tuzcu, Hacer Turan, Selma Mert, Yusuf Ensar Armağan, Nevra İdil Armağan, Elif Armağan, Elif Göbek, Saliha Bilgin, Sergül Koç, Hüseyin Öztürk ve Veysel Esenli isimli kişiler olduğu belirtildi.
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