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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sakarya’da okullar açıldı, trafik durma noktasına geldi İzle

Sakarya’da okullar açıldı, trafik durma noktasına geldi İzle

YAŞANAN TRAFİK YOĞUNLUĞU DETAY

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-AMBULANSLARIN ZORLA GEÇİŞİ DETAY

( SAKARYA )- 891 eğitim kurumunda 210 bini aşkın öğrenci ders başı yaptı SAKARYA

- Sakarya’da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.2019-2020 eğitim öğretim döneminde Sakarya’da 891 eğitim kurumunda 210 bini aşkın öğrenci sabah saatlerinde ders başı yaptı. Araçlarıyla okul yolunu tutan aileler sabah saatlerinde yoğun bir trafikle karşılaştı. Şehirde birçok noktada sabah erken saatlerde yoğunlaşan trafik, bazı bölgelerde ise durma noktasına geldi. Şehrin ana caddelerinde trafik polislerinin yoğun çaba harcayarak kitlenen trafiği açmak için uğraştığı gözlendi.
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