Sakarya'da minikler afet çantası hazırlamayı öğrendi

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( SAKARYA -ÖZEL)- AFAD afet bilinci oluşturulması için çocukları eğitiyor- AFAD gönüllüsü Gürcan Salihoğlu, “Çocuklara bir şeyler anlatmanın en iyi yolu oyunla anlatma yöntemidir” SAKARYA



- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya’da bir AVM’de deprem çantası hazırlanması konusunda vatandaşları ve çocukları çeşitli oyunlar ve etkinliklerle bilinçlendirdi.AFAD personelleri ve AFAD gönüllüleri, Sakarya’da bir AVM’de afetlerde nasıl davranılması gerektiğini aynı zamanda afet çantası hazırlanması konusunda aileleri ve çocukları çeşitli etkinliklerle bilinçlendirdi. Bu kapsamda afet esnasında yapılması gerekenleri tiyatro oyuncuları, AFAD personelleri ve AFAD gönüllüleri refakatinde öğrenen minikler etkinlik esnasında hem oyun oynadı hem de afet çantası hazırlamayı öğrendi. Etkinlikler sırasında boyama kitaplarında boyama yapan minikler gönüllerince eğlenerek aileleri ile güzel saatler yaşadı. Etkinlik sonrasında miniklere ve ailelerine afetlere hazırlık yılı kapsamında çeşitli AFAD bilgilendirme materyalleri dağıtıldı.Çocuklara bir şeyleri anlatmanın en iyi yolu oyunla anlatma yöntemi olduğunu söyleyen AFAD gönüllüsü Gürcan Salihoğlu, “Tiyatrocu arkadaşlarımızla çocuklara yönelik afet bilinci ve afet çantası hazırlama eğitimi veriyoruz. Bu durumu oyunlarla harmanladık çocuklarda bu durumdan gayet keyifli görünüyorlar ve verimli geçtiğini düşünüyorum. Çocuklara anlatmanın en iyi yolu oyunla anlatma yöntemidir. Burada da çocukların çok sevdiği masal kahramanları var. Keloğlan, Pinokyo, Masalcı Dedeleri ve AFAD abileri, ablaları refakatinde bence verimli bir çalışma oluyor. Son olarak belirtmek isterim ki bilinçlenme çocukluktan başlıyor. Yaşadığımız bölge konumu itibariyle afete çok meyilli bir bölge çok geç olmadan tabi ki öğrenmek bilinçlenmek ve tatbik etmek gerekiyor. Bununda temeli çocukluktan geliyor” dedi.

Sakarya’nın afet bölgesi olduğunu ve bu tür etkinlikler çocuklar için güzel bir bilinçlendirme yöntemi olduğunu söyleyen Refik Eriş, “Çocuğumun kesinlikle ben bilinçlendiğine inanıyorum. Küçük yaşta çocuklara ne verirseniz o bir şekilde bilinçaltında kalıyor ve kaldığı içinde bir ömür boyu bu bilinçle büyümeye devam edecek. Açıkçası bu konuda çok bilinçli değiliz. Aslında bilinçli olmamız lazım ülkemiz hatta Sakarya’mız deprem bölgesinde fay hatları üzerine kurulu bir şehrimiz var. Büyük bir deprem yaşadık acı bir durum ve kayıplarımız da var. Çocuklarımıza biz bu eğitimi verebildik mi dersek tabi ki veremedik. Daha yaşı da ufak bu sene okula başladı.

Umut ediyorum ki okulda da bu eğitimi vereceklerdir” diye konuştu.

Afet çantası hazırlamayı öğrendiğini ve içinde bulunması gerekenleri anlatan minik Abdul Kadir Çerçi, “Afet çantası hazırlamayı öğrendim. Afet anında neler yapılacağını öğrendim. Afet çantasını hazırlarken içine düdük, yorgan, kıyafet, radyo, çakı ve bozulmayan yemek koyulması gerektiğini öğrendim” şeklinde konuştu.

Afetlere hazırlık yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte eğlenen ve afet çantası hazırlamayı öğrenen Rabia Çerçi, “Afet anında yanımızda bulunması geren çantanın hazırlanışını öğrendim. Afet çantasının içinde; düdük, makas, pil, kıyafet ve yiyecek olması gerektiğini öğrendim. Etkinlikte boyama kitabında boyama yaptım ve etkinliğin sonunda hediyeler aldım” ifadelerini kullandı.

