Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Sakarya'da lisenin bodrum katında kimyasal paniği

Sakarya'da lisenin bodrum katında kimyasal paniği

Olay yeri görüntüler

Karbonmonoksit Su Baskını Şiddetli Yağış Kimyasal Madde Harekete Geç 

-Detaylar

( SAKARYA )- Su basan lisenin bodrum katındaki 'Karpit' kimyasal maddesinin suyla teması sonucu zehirli gaz açığa çıktı- AFAD ekipleri olay yerinde SAKARYA

- Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bir yağmur sularının doldurduğu lisenin bodrum katında 'Karpit' kimyasal maddesinin su ile teması sonucunda zehirli gaz açığa çıktı. Kimyasal alarm verilen lisede alınan geniş güvenlik önlemleri sonrasında AFAD ekipleri okulda incelemelerini sürdürüyor. Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi'nde bulunan Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, bodrum katında yağış sonrasında oluşan su baskını nedeniyle 'Karpit' kimyasal maddesinin su teması sonucunda zehirli gaz açığa çıktı. Okul görevlileri gaz için yetkililere bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince 'Karpit' kimyasal maddesinin suyla buluşmasından dolayı ortaya çıkan gaz için AFAD ekiplerine bilgi verildi.
Verilen bilgi sonrası harekete geçen AFAD ekipleri; Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden 4 personel 1 KBRN aracı ile olay yerine ulaştı. KBRN ekibinin yaptığı ölçümler sonucu ortamda karbonmonoksit gazının tespit edilerek gerekli güvenlik önlemleri alındı. Ekipler gerekli ölçümleri yapabilmek için gazın havada dağılmasını beklerken emniyet, itfaiye ve SASKİ ekipleri de okul çevresinde güvenlik önlemleri alarak çalışmalarını sürdürüyor.
İlgili Foto Galeriler
İzmir'de altı işçi kimyasal kazanın içine düştüİzmir'de altı işçi kimyasal kazanın içine düştü
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
İstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulunduİstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulundu
İş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılarİş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı