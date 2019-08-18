Sakarya'da lisenin bodrum katında kimyasal paniği

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( SAKARYA )- Su basan lisenin bodrum katındaki 'Karpit' kimyasal maddesinin suyla teması sonucu zehirli gaz açığa çıktı- AFAD ekipleri olay yerinde SAKARYA



- Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bir yağmur sularının doldurduğu lisenin bodrum katında 'Karpit' kimyasal maddesinin su ile teması sonucunda zehirli gaz açığa çıktı. Kimyasal alarm verilen lisede alınan geniş güvenlik önlemleri sonrasında AFAD ekipleri okulda incelemelerini sürdürüyor. Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi'nde bulunan Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, bodrum katında yağış sonrasında oluşan su baskını nedeniyle 'Karpit' kimyasal maddesinin su teması sonucunda zehirli gaz açığa çıktı. Okul görevlileri gaz için yetkililere bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince 'Karpit' kimyasal maddesinin suyla buluşmasından dolayı ortaya çıkan gaz için AFAD ekiplerine bilgi verildi.

Verilen bilgi sonrası harekete geçen AFAD ekipleri; Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden 4 personel 1 KBRN aracı ile olay yerine ulaştı. KBRN ekibinin yaptığı ölçümler sonucu ortamda karbonmonoksit gazının tespit edilerek gerekli güvenlik önlemleri alındı. Ekipler gerekli ölçümleri yapabilmek için gazın havada dağılmasını beklerken emniyet, itfaiye ve SASKİ ekipleri de okul çevresinde güvenlik önlemleri alarak çalışmalarını sürdürüyor.

