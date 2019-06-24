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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sakarya’da işçi servisi devrildi: 4 yaralı

Sakarya’da işçi servisi devrildi: 4 yaralı

Devrilen servis detay

İlk Müdahale Karya Trafik Kazası Sağlık Ekipleri İşçi Servisi 

-İşçiler detay

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesinde işçi servisi devrildi. Meydana gelen trafik kazasından 4 işçi yaralandı. Kaza, Erenler ilçesi D-100 Karayolu Bekirpaşa Mahallesi mevkiinde A.P., idaresindeki 54 S 0716 plakalı işçi servisi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkararak devrildi. Kazayı gören mahalleli yaralılara yardım etmek için olay yerine koştu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası işçileri taşıyan otobüs alev aldı. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaralanan 4 işçi servis içinden çıkararak ambulansa aldı. Yaralılar ilk müdahale sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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