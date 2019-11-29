Sakarya'da hırsızlık yapan genç kadın hırsızlar Kocaeli'nde yakalandı

-ŞAHISLARIN EMNİYETTEN ÇIKARILMASI DETAY



( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya’da 3 ayrı evin kapısını özel aparat ile açarak hırsızlık yapan ve hırsızlıktan çok sayıda suç kayıtları bulunan 18 ve 19 yaşlarındaki 2 kadın şüpheli Kocaeli'nde yapılan operasyon sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya’ya gelen iki kadın gündüz vakti boş evlerin kapı dillerini özel aparatla attırmak suretiyle 3 evden hırsızlık yaptı. Hırsızlık olayı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsızlık olayını 50 adet hırsızlık suçundan kaydı bulunan E.G., (19) ile yine hırsızlık suçundan kaydı olan S.V., (18) isimli kadın şüpheliler olduklarını tespit etti. Sakarya polis ekiplerince Kocaeli'nde yapılan operasyon sonucu genç kadın hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı. Sakarya'ya getirilen şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. (RŞ-BCT

