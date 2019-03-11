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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sakarya'da dağda mahsur kalan 7 genç kurtarıldı

Sakarya'da dağda mahsur kalan 7 genç kurtarıldı

- Ekiplerin olay yerine hareket etmesi - Traktörle bölgeye ulaşılması - Kurtarılan gençlere yemek ikram edilmesi - Hendek ilçesinde çıktıkları dağda jandarma ve sivil arama kurtarma ekiplerince 5 saatlik çalışma sonucu kurtarılan 7 gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildiSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Hendek ilçesinde gezmek için çıktıkları dağda mahsur kalan 7 genç, 5 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, motosikletleriyle gezmek için dün Çamlıca Gölü'ne giden, yaşları 15 - 19 arasında değişen 7 arkadaş, dönüş yolunda kar nedeniyle motosikletleri arıza yapınca dağda mahsur kaldı.Benzinleri de biten 7 genç, jandarmadan yardım istedi.Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Hendek Jandarma Komutanlığı, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği (SABAH) ekipleri, traktör yardımıyla Çamlıca Gölü'ne ulaştı.Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda kurtarılan 7 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Gençler, işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

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