Sakarya'da cinayet ve faklı suçtan aranan 10 şüpheli tutuklandı Haberi



- Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda aralarında adam öldürme suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası olan bir şahsın da olduğu farklı suçlardan aranması olan 10 kişi, gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler bu kapsamda yaptıkları çalışma ile farklı suçlardan aranması olan 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan adam öldürme ve çeşitli suçlardan 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.Y. ile hırsızlık, cinsel istismar, cinsel taciz, kasten öldürme, mala zarar verme, yaralama ve vergi kanuna muhalefet suçlarından kesinleşmiş hapsi olan B.C., B.K., Y.U., Y.K., S.H., E.A., U.D., M.K., A.D. adlı 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. (RŞ-GY-

