Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sakarya'da cinayet ve faklı suçtan aranan 10 şüpheli tutuklandı Haberi

Sakarya'da cinayet ve faklı suçtan aranan 10 şüpheli tutuklandı Haberi

ŞAHISLARIN EMNİYETTEN ÇIKARILIŞ DETAY

( SAKARYA ) - SAKARYA

Cinsel İstismar Cinsel Taciz Hapis Cezası Hırsız Muhalefet 


- Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda aralarında adam öldürme suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası olan bir şahsın da olduğu farklı suçlardan aranması olan 10 kişi, gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler bu kapsamda yaptıkları çalışma ile farklı suçlardan aranması olan 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan adam öldürme ve çeşitli suçlardan 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.Y. ile hırsızlık, cinsel istismar, cinsel taciz, kasten öldürme, mala zarar verme, yaralama ve vergi kanuna muhalefet suçlarından kesinleşmiş hapsi olan B.C., B.K., Y.U., Y.K., S.H., E.A., U.D., M.K., A.D. adlı 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. (RŞ-GY-
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Çıplak fotoğrafları paylaşılan kadın askerler ortaya çıktı!Çıplak fotoğrafları paylaşılan kadın askerler ortaya çıktı!
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Tacizci Kayınpederini Öldüren Gelin Herşeyi İtiraf Etti!Tacizci Kayınpederini Öldüren Gelin Herşeyi İtiraf Etti!
Fuhuşa Zorlayan Kocasını Öldüren Çilem Doğan'ın Davasında Yeni Gelişme!Fuhuşa Zorlayan Kocasını Öldüren Çilem Doğan'ın Davasında Yeni Gelişme!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı