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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sakarya'da asayiş uygulaması

Sakarya'da asayiş uygulaması

Uygulama detay

( SAKARYA ) SAKARYA

Polis Uyuşturucu Karya Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri 


- Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaptıkları uygulamada çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sapanca ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamalar kapsamında 14 gram esrar, uyuşturucu hap ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Uyuşturucu suçundan 5 şahıs polis ekiplerince gözaltına alınırken 6 araca cezai işlem uygulandı. (RŞ-
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