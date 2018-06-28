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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Sakarya'da alt geçidi kitleyen trafik kazası Haberi

- Sakarya'da alt geçidi kitleyen trafik kazası Haberi

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-trafik detay

( SAKARYA )- İki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı SAKARYA

- Sakarya’da Adapazarı ilçesinde bulunan alt geçitte meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan alt geçit, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Kaza, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Alt geçitte iki ayrı noktada trafik kazası meydana geldi. İlk olarak hafif ticari araç sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek alt geçitte kaza yaptı. Aynı şeritte giden 54 TK 450 plakalı otomobil sürücüsü, meydana gelen trafik kazası sonrası yavaşlayan ve önünde seyir halinde olan 15 DJ 002 plakalı otomobile arkadan çarptı. İki otomobilde maddi hasar oluşurken, hafif ticari araç içerisinde bulunan F.E., ile H.B., isimli iki kişi ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri kaza yapan araçta inceleme yaparken, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan meydana gelen 2 ayrı kaza sonrasında alt geçide giden yolun tek yönü trafiğe kısa bir süreliğine kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüleri yan yola yönlendirerek trafiğin akışını sağlayama çalıştı. Daha sonra kaza yapan araçların yoldan kaldırılması sonucunda trafik normal seyrine döndü. Polis meydana gelen kazalarla ilgili inceleme başlattı. (RŞ-
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