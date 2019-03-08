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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Sakarya’da 73 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

Sakarya’da 73 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

OPERASYON YAPILAN ARAÇ DETAY

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Irak 

-YAKALANAN UYUŞTURUCUNUN SERGİLENMESİ

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda 141 paket halinde 73 kilogram 260 gram eroin ele geçirildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hendek ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler, N.F.K’nın (30) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada araçta zulalanmış vaziyette 141 paket halinde daralı ağırlığı 73 kilo 260 gram gelen uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildi. N.F.K., ile yanında bulunan eşi T.K(24) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. N.F.K., ile bağlantılı olduğu tespit edilen T.O., (27), E.N.K.,(35), H.İ.K(38), N.A(66), A.O(67) olmak üzere toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden N.F.K., T.O., E.N.K., H.i.K., A.O., tutuklanırken, T.K., ve N.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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