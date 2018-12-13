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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sakarya'da 500 bin TL'lik cep telefonu çalan 2 hırsız yakalandı Haberi

Sakarya'da 500 bin TL'lik cep telefonu çalan 2 hırsız yakalandı Haberi

ŞAHISLARIN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ

Hırsızlar Yakalandı Elektronik Mağazası Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-ÇALINAN MALZEMELER

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde piyasa değeri 500 bin TL değerinde 88 adet sıfır cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre Serdivan ilçesinde bulunan bir elektronik mağazasına duvarı delen iki şüpheli dükkana girerek piyasa değeri 500 bin TL değerinde 88 adet sıfır cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Titizlikle çalışan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren R.A., ve A.D., olduğunu tespit etti. Adapazarı ve Serdivan ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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