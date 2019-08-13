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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Sakarya Caddesi’nde adım adım değişim İzle

Sakarya Caddesi’nde adım adım değişim İzle

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( ANKARA ) -- Kızılay’ın en büyük yaya bölgesi olarak bilinen Sakarya Caddesi’nde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi iş birliğinde sürdürülen kaldırım yapım, bakım ve onarım çalışmalarının ikinci etabı da tamamlandı ANKARA

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- Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen “Sakarya Caddesi kaldırım yapım, bakım ve onarım çalışmaları” adım adım tamamlanıyor. Sakarya Caddesi’nin çehresini değiştiren, modern görünümüyle yayalara huzur veren çalışma kapsamında bölgede bugüne kadar bin metrekare granit ve bazalt döşendi, engelli rampaları yapıldı ve bordür düzenlemeleri gerçekleştirildi.
İlk iki etabı tamamlanan yaya bölgesinde 3. etap çalışmaları da başladı.
Sakarya Caddesi’nde yepyeni çehre Toplam 280 metre uzunluğuyla yayaların gönüllerince vakit geçirebildiği, alışveriş yaptığı, banklarda oturup, su sesi eşliğinde şehrin merkezinde huzur içinde vakit geçirebildiği Sakarya Caddesi’nin çehresini değiştiren Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi ekipleri, 7/24 çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım ve Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü yetkilileri, “Gece gündüz sürdürdüğümüz çalışmalarımızı toplam 4 etapta tamamlamayı planlıyoruz. İlk 2 etabı bitirdik, şimdi de 3. etap çalışmalarına başladık. 4 etap ile birlikte caddede toplam 2 bin metrekare bordür ve tretuvar imalatı yapmayı hedefliyoruz” bilgisini verdiler. Bölgede ilk etapta 500 metrekare granit döşeme ile engelli rampaları yapımı gerçekleştirildiğini, ikinci etapta ise 600 metrekare granit ve bazalt döşemesi yapıldığını belirten yetkililer, Çankaya Belediyesi ile koordineli bir şekilde yeşil alan ve bordür düzenlemesinin de devam ettiğini ifade ettiler. Cadde üzerinde bulunan 3 ayrı havuzun granit kaplaması yenilenirken, 3. etap çalışmalarının zemin iyileştirme çalışmalarına da başlandı. Beton dökümü süren bölgede, Kurban Bayramı sonrası granit döşeme işlemine geçilecek. (YEK-
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