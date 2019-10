Sakarya AFAD ekiplerinden gerçeği aratmayan nükleer sızıntı tatbikatı

-AFAD EKİPLERİNİ GİYİNİŞİ

( SAKARYA -ÖZEL)- AFAD ekipleri 50 personelle kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı 7/24 hazır- Sakarya AFAD KBRN ekip amiri Fikret Türkan:- “Bizim amacımız tehlikeli yerlere girdiğimizde üzerimizde bulunan maksimum korunaklı elbiselerle cihazlarımızla ölçüm yapıp tehlikenin boyutunu ve nasıl müdahale edilecek onu tespit etmektir” SAKARYA



- Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesindeki 50 personel kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı 7/24 hazır bulunuyor. Sakarya AFAD KBRN ekip amiri Fikret Türkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim amacımız tehlikeli yerlere girdiğimizde üzerimizde bulunan maksimum korunaklı elbiselerle cihazlarımızla ölçüm yapıp tehlikenin boyutunu ve nasıl müdahale edilecek onu tespit etmektir” dedi.

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı tedbirlerini almaya devam ediyor. AFAD bünyesinde bulunan 20 tane temel eğitim almış, 30 tanede destek personelimiz olmak üzere 50 tane KBRN ekibi yaşanabilecek kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı 7/24 hazır bulunuyor. AFAD ekipleri, Sağlık Müdürlüğü, Gıda Tarım, Ticaret İl Müdürlüğü Devlet Su İşleri, polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla bir KBRN tatbikatı gerçekleştirdi. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) sızıntısının olduğu bir tehdidin canlandırıldığı geniş katılımlı tatbikat gerçeği aratmadı. Hemen birlikten çıkar Gelen ihbar sonrası KBRN ekiplerinin birlikten çıktığını belirten Sakarya Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Özge Aktaş Panta, “Yapılan tatbikat Türkiye Afet Müdahale planı kapsamında hazırlanmış olan 26 hizmet grubundan birisi olan KBRN hizmet grubu operasyonu tatbikatıydı. KBRN hizmet grubunun tatbikatında Sakarya’daki destek çözüm ortakları, kurum ve kuruluşlarda bulundu. Bugün yapılan operasyon senaryosuna göre bir fabrikada bir kimyasal döküntü meydana geldi ve bunun neticesinde de gelen ihbarla ekiplerimiz fabrikaya KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı müdahale etmek amacıyla çıkış yaptı. KBRN ekiplerimiz 2 ila 10 dakika arasında olayın büyüklüğüne göre çıkış yapmaktadır. KBRN ile ilgili ihbar geldikten sonra ekibimiz hemen birlikten çıkış yapmaktadır. Ekiplerimiz olay yerinde ilk önce bir keşif yapar. Daha sonra ölçümler yapılır. Daha sonra destek çözüm ortakları olay bölgesine çağrılmaktadır” dedi.

50 KBRN personeli Sakarya AFAD KBRN ekip amiri Fikret Türkan ise yaptığı açıklamada, “KBRN bizim kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer gibi kelimelerin kısaltılmasıdır. Malum sanayi bölgesi üzerinde durmaktayız. Her türlü kimyasalların veya radyoaktif maddelerin bulunduğu bir ortamda yaşıyoruz. KBRN müdahalelerinde bu çalışmaları yapıyoruz. Sakarya AFAD birliğimizde 20 tane temel eğitim almış, 30 tanede destek personelimiz olmak üzere 50 tane KBRN ekibimiz bulunmaktadır. KBRN ihbarı geldiğinde acil müdahale etmemiz gerekiyor. Araçlarımızda KBRN eşyaları hazır bir şekilde durmaktadır. Bütün cihazlarımızın kimyasal, biyolojik, radyoaktif olsun cihazlarımız çok büyük önem taşımaktadır. AFAD başkanlığımızın aldığı cihazlar çerçevesinde KBRN ekibi olarak ilk öncelik cihazlarımızdır. Sonra A düzeyi elbisemiz, B ve C olmak üzere bu KBRN olaylarında maksimum güvenlik sağlayan giysilerimizde mevcuttur. Bizim amacımız tehlikeli yerlere girdiğimizde üzerimizde bulunan maksimum korunaklı elbiselerle cihazlarımızla ölçüm yapıp tehlikenin boyutunu ve nasıl müdahale edilecek onu tespit etmektir” ifadelerini kullandı.