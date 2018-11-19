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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - ARDAHAN
- Cami imamının konuşması - Dervişbey Camisi'ndeki Sakal - ı Şerif'ten detay - Tekbir ve salavatların getirilmesi Ardahan 'da Sakal - ı Şerif ziyarete açıldıARDAHAN (AA) - Ardahan 'da Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Dervişbey Camisi'ndeki Sakal - ı Şerif, vatandaşların ziyaretine açıldı.Mevlit Kandili dolayısıyla yatsı namazı sonrası Dervişbey Camisi'nde bulunan Sakal - ı Şerif, ilahiler ve salavatlar eşliğinde kaplamasından açılarak sergilendi.Duygulu anların yaşandığı ziyarette bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal - ı Şerif’in görüntüsünü çekmeye çalıştı, bazıları ise dokunmak istedi.Cami imam hatibi Levent Tekçe, Sakal - ı Şerif'i yılın belirli günlerinde cemaate gösterdiklerini belirterek, cemaatin tamamı Sakal - ı Şerif'i görene kadar avucunda bırakmadı.