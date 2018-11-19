Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - ARDAHAN

Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - ARDAHAN

- Cami imamının konuşması - Dervişbey Camisi'ndeki Sakal - ı Şerif'ten detay - Tekbir ve salavatların getirilmesi Ardahan 'da Sakal - ı Şerif ziyarete açıldıARDAHAN (AA) - Ardahan 'da Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Dervişbey Camisi'ndeki Sakal - ı Şerif, vatandaşların ziyaretine açıldı.Mevlit Kandili dolayısıyla yatsı namazı sonrası Dervişbey Camisi'nde bulunan Sakal - ı Şerif, ilahiler ve salavatlar eşliğinde kaplamasından açılarak sergilendi.Duygulu anların yaşandığı ziyarette bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal - ı Şerif’in görüntüsünü çekmeye çalıştı, bazıları ise dokunmak istedi.Cami imam hatibi Levent Tekçe, Sakal - ı Şerif'i yılın belirli günlerinde cemaate gösterdiklerini belirterek, cemaatin tamamı Sakal - ı Şerif'i görene kadar avucunda bırakmadı.

Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı