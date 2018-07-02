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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şaka yaparken kendini vurdu - BARTIN

Şaka yaparken kendini vurdu - BARTIN

- Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü - Evin dışından görüntü - Detay görüntüŞaka yaparken kendini vurdu - Bartın 'da üniversite öğrencisi, kuru sıkıdan tabancaya çevrilen silahla arkadaşına şaka yaptığı sırada kendini yaraladıBARTIN (AA) - Bartın 'da üniversite öğrencisi genç, kuru sıkıdan tabancaya çevrilen silahla arkadaşına şaka yaptığı sırada kendini vurdu.Alınan bilgilere göre, Tuna Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşayan üniversite öğrencisi A.E.B (20), öğrenci arkadaşı H.Ö'ye kuru sıkı tabancandan bozma silahla şaka yapmak istedi.A.E.B. şakağına dayadığı silahın ateş alması sonucu yaralandı.H.Ö'nün durumu bildirdiği 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı A.E.B, Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı.Buradaki ilk tedavisinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edilen A.B.E'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlk Müdahale Bild Üniversite Öğrencisi 

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