Saka kuşu yakalayanlara 9 bin 800 lira para cezası - HATAY
- ele geçirilen saka kuşları ve avcılık malzemeleri - Ekiplerce kuşların doğal ortamına bırakılmasıSaka kuşu yakalayanlara 9 bin 800 lira para cezasıHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde, saka kuşu yakalayan iki kişiye 9 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.Kaçak kuş avcılığı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkhan - Hassa yolu üzerindeki yaptığı yol uygulamasında 31 MA 9769 plakalı motosikleti durdurdu.Ekiplerce motosiklette yapılan aramada, 28 saka kuşu, 2 yanıltıcı ses cihazı, 4 kafes ve 4 ağ ele geçirildi.Haber verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kipleri tarafından iki kişiye, 9 bin 800 lira idari para cezası verildi. Kuşlar ekipler tarafından doğal ortamına bırakıldı.
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