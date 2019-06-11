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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Saka kuşları pahalıya patladı Haberi

Saka kuşları pahalıya patladı Haberi

-jandarma kamerası-

Para Cezası Jandarma Evrese Kamera Irak 

-Saka kuşları detay
-Oto çevresel detay

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta koruma altında bulunan Saka kuşlarını kafesle otomobilinde taşıyan kişiye 7 bin 200 TL para cezası kesildi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde koruma altındaki Saka kuşlarını kurduğu ses sistemi ve ağ yönetimi ile toplayan kişiye 7 bin 200 TL para cezası kesildi. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Narlı Mahallesi Üçyol Kavşağı’nda jandarma ekipleri, yabancı uyruklu Sait Sait’nin (43) kullandığı 46 MR 011 plakalı otomobil durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 adet kafes içerisinde koruma altında bulunan 12 adet Saka kuşunu gördü. Jandarma ekiplerinin bilgi vermesiyle İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaptığı inceleme sonrası Sait Sait’e 7 bin 200 TL para cezası uygulandı. Saka kuşları ise, ekipler tarafından serbest bırakıldı.
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