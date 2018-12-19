Şaka gibi köprü yaptılar...Yayalara kolaylık sağlamak amacıyla yapılan köprü uçları kaldırımları kapatınca halktan tepki aldı

-KÖPRÜDEN DETAYLAR



( ERZURUM ) ERZURUM



- Oltu’da ilçe merkezinin ortasından geçen Oltu Çayı üzerine yapılan yayalar için demir köprüleri hesaplama hatası yüzünden vatandaştan tepki alıyor. Oltu Çayı üzerinden şehre estetik görüntü katmak, yayalara kolaylık sağlamak amacıyla yapılan köprü uçları kaldırımları kapatınca halktan tepki aldı. “Yapılan köprü kaldırımı kapatıyor” İbrahim Ekinci, “Bu sabah yürüyüş yaparken yeni yapılan köprünün kaldırımı işgal ettiğini gördüm. Böyle bir köprünün yapılmasına bir anlam veremedim. Kaldırımın dörtte üçünü kapatırken karşısındaki elektrik direği ise tamamen daralmış. Böyle bir köprünün olmasına nasıl izin verilmiş. Böyle kaldırımı kapatmışlar buradan yayalar nasıl geçecekler bunların cevabını bekliyorum ama biliyorum ki cevap vermeyecekler. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyorum” dedi.

Spor salonunun yanına yapılan ikinci köprü ise öğrenci yurdunun bahçesine işgal ediyor. Vatandaşlar yetkilerden bu durumun düzeltilmesini istiyor.

