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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şaka amaçlı takılan kelepçeyi itfaiye çıkardı - SİVAS

Şaka amaçlı takılan kelepçeyi itfaiye çıkardı - SİVAS

- Kelepçenin itfaiye ekiplerince çıkartılması Sivas 'ta şaka amaçlı takılan kelepçeyi itfaiye çıkardıSİVAS (AA) - Sivas 'ta bir gence, arkadaşlarının şaka amaçlı taktığı kelepçenin anahtarı bulunamayınca, itfaiyeden yardım istendi. Sivas 'ta ismi açıklanmayan bir kişiye, arkadaşları, şaka yapmak amacıyla kelepçe taktı. Ancak bir süre sonra kelepçenin anahtarının olmadığını fark eden gençler polise başvurdu.Polis ekipleri de kelepçeyi açamayınca itfaiyeye haber verildi.
İtfaiye ekibi, kelepçeyi keserek çıkardı.

Polis 

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