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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şair ve yazarlardan Mehmetçiğe destek - HATAY İzle

Şair ve yazarlardan Mehmetçiğe destek - HATAY İzle

- Şair ve yazarlardan Mehmetçiğe destek - Şair ve yazarların askerleri ziyaretinden görüntü - Şair ve yazarların askerlere şiir ve türküler okumasından görüntü - Edebiyat Sanat ve Sanatçılar Derneği (ESAS - DER) Başkanı Şahamettin Kuzucular ile röportajŞair ve yazarlardan Mehmetçiğe destek - Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bir araya gelen şair ve yazarlar Mehmetçik'e destek olmak amacıyla Hatay 'a geldiHATAY (AA) - Zeytin Dalı Harekatında görev yapan askerlere destek ve moral vermek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların Suriye sınırında bulunan Hatay 'ın Hassa ilçesine gelişleri sürüyor.Edebiyat Sanat ve Sanatçılar Derneği (ESAS - DER) öncülüğünde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bir araya gelen şair ve yazarlar, Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Hassa ilçesindeki sınırın sıfır noktasında nöbet tutan askerlerle bir araya gelerek onlara yazdıkları şiirleri okuyup yanlarında getirdikleri sazla kahramanlık şarkı ve türkülerini söyleyerek kısa bir konser verdi.ESAS - DER Başkanı Şahamettin Kuzucular, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçiğin Afrin'deki terör mevzilerine atış yaptığı bölgede olmaktan dolayı çok güzel duygular yaşadıklarını belirtti.
Kuzucular, Mehmetçiklerle aynı havayı teneffüs ederek onlarla aynı ortamda bulundukları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Muhabir Kahramanlık 

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