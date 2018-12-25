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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Saint Antuan Kilisesi'nde Noel Ayini Video

Saint Antuan Kilisesi'nde Noel Ayini Video

vatandaşlardan görüntü

Çam Ağacı Yurt Dışı Güvenlik Önlemi Hatıra Fotoğrafı Yeni Yıl 

-ayinden görüntü
-ilahiler okunurken görüntü
-cemaat liderinin konuşması
-mum yakarlarken görüntü
-genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İSTANBUL

- Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.
Ayine, çok sayıda vatandaş ve yurt dışından davetli katıldı.
İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi, tören öncesinde Katolikler başta olmak üzere, turistler ve ziyaret amacı için gelen Türk vatandaşların akınına uğradı. Polis ekipleri kilise girişinde güvenlik önlemi aldı. Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Hazreti İsa'yı anlatan ilahilerin söylendiği Noel ayininde cemaat üyeleri mum yakıp dua etti. Daha sonra Neo Katakumen Cemaatinin Lideri Costa Mario bir konuşma yaptı. Saat 21.00 sıralarında başlayan Noel Ayini'nde İncil'den bölümler ve Hz. İsa’yı anlatan ilahiler okundu. Yaklaşık 2 saat süren ayin sırasında vatandaşlar yeni yıl için dilek tuttu.
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