Sahte zeytinyağı operasyonu - GAZİANTEP

- Gaziantep 'te sahte zeytinyağı operasyonu - Zabıta aracının gelişi - Zabıtanın araçtan yağları indirmesi ve istiflemesi - Tenekelerin sayımı Gaziantep 'te sahte zeytinyağı operasyonuGAZİANTEP (AA) - İslahiye ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda ev ve iş yerinde 800 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.Belediye zabıta ekipleri, Hacıaliöztürk Mahallesi'nde sahte zeytinyağı piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine Ahmet A'nın işlettiği iş yeri ile şahsa ait eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada şahsın iş yerinde ve evinde 40 tenekede 800 litre bitkisel karışımla hazırlanmış sahte zeytinyağı bulundu.İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede zeytinyağının sahte olduğu tespit edildi.Suriye uyruklu Ahmet A. hakkında yasal işlem başlatıldı.