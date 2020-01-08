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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sahte sağlık raporuyla devleti 480 bin lira zarara sokan 11 kişi gözaltına alındı

Sahte sağlık raporuyla devleti 480 bin lira zarara sokan 11 kişi gözaltına alındı

Operasyona giden polisler

Polis Sağlık Raporu 

-operasyonun yapılması
-evlerde yapılan aramalar
-ele geçirilen evrakların fotoğraf

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa merkezli 4 ilde sahte engelli raporu düzenleyerek devleti 480 bin lira zarara uğratan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işledikleri belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Şanlıurfa merkezli Şırnak, Mardin ve Kilis’te eş zamanlı düzenlenen operasyonda sahte sağlık raporu düzenlemek suretiyle ÖTV indiriminden faydalanıp araç satın alan ve evde bakım ücretinden yararlanarak devleti 480 bin lira zarara sokan 11 şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa merkezden 8, Şırnak’tan 3, Mardin ve Kilis’ten ise birer kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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