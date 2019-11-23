Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Sahte sağlık raporu' operasyonunda 4 tutuklama - MUĞLA Haberi

'Sahte sağlık raporu' operasyonunda 4 tutuklama - MUĞLA Haberi

"Sahte sağlık raporu" operasyonunda 4 tutuklama - MUĞLA - Fethiye Adalet Sarayı binası - Zanlıların sevk görüntüsü Muğla 'daki "sahte sağlık raporu" operasyonunda 4 tutuklama - Tutuklanan zanlılardan ikisinin doktor olduğu belirtildiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde, para karşılığı sahte sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.Fethiye Devlet Hastanesinden özür durumuna ilişkin "sahte sağlık kurulu raporu verildiği ve verilmesine aracılık edildiği" şikayetleri üzerine gözaltına alınan doktorlar G.U.K. ve S.E.Ç.K. ile DÇI, H.H, Ö.Ö, V.Z. ve E.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlılardan V.Z. ile E.M. savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
G.U.K, S.E.Ç.K, H.H. ve Ö.Ö. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, D.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Sahte rapor aldıkları gerekçesiyle gözaltında tutulan 16 şüpheli de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 20 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda 2'si doktor 7 şüpheli yakalanmıştı.Gönderildikleri "hakem hastanede" sağlık raporlarının sahte olduğu tespit edilen 33 şüpheliden 16'sı da gözaltına alınmıştı.

Hastane Adli Kontrol Sağlık Raporu Savcılık Sorgusu Avcılık 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı