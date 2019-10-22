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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Sahte reçete operasyonu - ERZİNCAN

Sahte reçete operasyonu - ERZİNCAN

- Şüphelinin adliyeden çıkarılarak cezaevine götürülmesi Erzincan 'daki sahte reçete operasyonu - Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli tutuklandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da düzenlenen sahte reçete operasyonu kapsamında aranan firari şüpheli yakalanıp tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte reçete düzenlenip eczanelerden uyuşturucu etkisi bulunan haplardan tedarik edilerek piyasaya sürüldüğü gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında aranan firari M.M.Ö. (28) yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Kentte polis ekipleri, reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan haplarla ilgili sahte reçete düzenledikleri ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 16 Ekim'de çalışma başlatmıştı.Operasyonda gözaltına alınan 2'si eczacı kalfası 23 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 20 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.Soruşturma kapsamında firari 2 zanlının da arandığı bildirilmişti.

Çete Operasyonu Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Sahte Reçete Polis Ekipleri 

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