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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sahte rapor çetesinin 59 üyesi tutuklandı Haberi

Sahte rapor çetesinin 59 üyesi tutuklandı Haberi

operasyon anı

Adli Kontrol Akalan Dolandırıcılık Nitelik Irak 

-Zanlıların emniyetten adliyeye sevk edilişi
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Para karşılığı anlaştıkları kişilere sahte ve usulsüz engelli raporu temin ederek kamuyu milyonlarca lira zarara uğratan çetenin 59 üyesi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli olmak üzere 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik (Sahte/Usulsüz Engelli Sağlık Kurulu Raporu) suçlarından aranan 114 şüpheliden 108‘i yakalanmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 108 şüpheli, geçtiğimiz Cuma günü adliyeye sevk edildi. Zanlıların 59‘u tutuklandı. 49 şüpheli hakkında ise ‘adli kontrol’ kararı verilerek serbest bırakıldı.
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