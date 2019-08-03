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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sahte polisler 100 bin TL'lik ziynet eşyası dolandırdı, gerçek polise yakalandı Haberi

Sahte polisler 100 bin TL'lik ziynet eşyası dolandırdı, gerçek polise yakalandı Haberi

Şahısların araçtan indirilmeleri

Küçük Kız Ziynet Eşyası Cumhuriyet Altını Çeyrek Altın Dolandırıcılık 

-Şahısların adliyeye sevk edilmesi

( ELAZIĞ )- Elazığ'da bir anneyi kandırıp evden uzaklaştıran sahte polisler, evde kalan kız çocuğuna "Annenin haberi var, altınları getir" diyerek 100 bin TL'lik dolandırıcılık yaptı- Dolandırıcılık yapan 7 şüpheli polis tarafından yakalandı ELAZIĞ

- Elazığ'da kendilerini polis olarak tanıtıp, bir anneyi evden uzaklaştıran, ardından da küçük kızını kandırıp 100 bin TL'lik ziynet eşyası dolandıran 7 şüpheli polisin çalışması ile yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da 7 şüpheli birlikte hareket ederek, bir anneyi telefon yöntemiyle evden uzaklaştırıldıktan sonra, evin küçük kızını kandırarak 100 bin TL'lik ziynet eşyası dolandırıcılığı yaptı.Olayın polise intikal etmesinin hemen ardından çalışmaya başlayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, şüphelileri tespit etti. Tespit edilen A.E., F.Ç., M.Y., H.H.Ş., İ.T., M.S. ve onlarla hareket eden 1 şahıs düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden dolandırıcılık yöntemi ile alınan cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altınlardan yapılmış bileklik, inci, altın kolyeler, altın bileklik ve yüzük ele geçirildi.Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan dolandırıcıların taktiğinin yine aynı olduğu öğrenildi. Dolandırıcılardan bir şahsın aileden birini aradığı ardından da kendini polis olarak tanıtıp," Senin TC kimlik numaran kötü niyetli insanların eline geçmiş, senin adına kredi çekiliyor, sana yardımcı olacağız. Ayrıca, kızını başka bir okula verelim, gittiği okul iyi değil” gibi ifadeler kullanıp evden uzaklaştırdığı belirlendi. Ailenin evden uzaklaşmasının ardından, şüphelilerden bir diğerinin eve gelerek evde bulunan yaşı küçük kız çocuğuyla polis gibi konuşarak," Sizi dolandırmaya çalışıyorlar, ben araştırma için geldim, annenin bilgisi var evde altınlar varmış getir” ifadeleri ile kandırıp 100 bin TL'lik ziynet eşyasını dolandırdığı ortaya çıktı.
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