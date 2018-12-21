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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Sahte polisi, evine girdiği kadının uyanıklığı yakalattı

Sahte polisi, evine girdiği kadının uyanıklığı yakalattı

ŞAHSIN ADLİYEYE GELİŞİ

Sahte Polis Akalan Kamera Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri 

-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, sahte polis rozetiyle evlere girerek arama yapacağını söyleyen N.K. (27), durumdan şüphelenen bir vatandaşın ihbarı üzerine yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi’nde bulunan bir eve giderek sahte polis rozetini gösterdikten sonra kendisini polis olarak tanıtan N.K. (27), şüpheli bir şahsı aradığını söyleyerek arama yapmak için eve girdi. Girdiği evin tüm odalarını gezen N.K.’nın hareketlerinden şüphelenen ev sahibi kadın, ‘polis memurları bu şekilde hareket etmez. Sen polis değilsin’ diyerek N.K.’ya bağırmaya başladı.
Kadının sinirli halinden panikleyen N.K. hızla kaçarak evden uzaklaştı. N.K.’nın kaçmasıyla birlikte, evine girilen vatandaş durumu polis ekiplerine haber verdi. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri N.K.’yı şehir merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen N.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.K.’nın emniyetteki ifadesinde, neden böyle bir şey yaptığı sorusuna, ‘Bir amacım yoktu. Öylesine yaptım’ dediği öğrenildi.
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