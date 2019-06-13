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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sahte polise dilenci kılığında operasyon

Sahte polise dilenci kılığında operasyon

kıskıvrak yakalanan şahsın polislerin arasında götürülmesi

Sahte Polis Akalan Harekete Geç Polis Ekipleri Irak 

-şahsın almaya çalıştığı ve içerisinde para olduğunu zannettiği poşet
-içerisindeki gazete kağıtları

( GAZİANTEP ) - Sahte polis, gerçek polislerin kurduğu pusuda yakalandı - Mağdurlara terörle bağlantıları olduğunu söyleyerek dolandırmak isteyen sahte polis, polislerin garson ve seyyar satıcı, dilenci gibi kılıklarda attığı 3 saatlik pusudan kaçamadı GAZİANTEP

- Gaziantep'te kendisini polis olarak tanıtarak karı kocayı dolandırmak isteyen şahıs, polisin dilenci, garson ve seyyar satıcı kılığında attığı pusuda kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın 4. katında yaşayan Sevim ve Sami T. çifti, gelen bir telefonla büyük şok yaşadı. Kendisini polis olarak tanıtan Abdulkadir B. telefonla yaptığı görüşmede çiftin terör ile bağlantısı olduğunu söyleyerek, bu işten kurtulmaları için 100 bin TL para vermesini istedi. Büyük panik yaşayan çift hemen polisleri arayarak yardım istedi. Polis ekipleri hemen harekete geçerek çiftin evinin etrafında garson, seyyar satıcı ve dilenci gibi kılıklarda pusu attı. Polislerin yönlendirmesi ile kadın, para süsü verilen gazete parçalarını poşete koydu. Poşeti de telefondaki şahsın isteği üzerine evlerinin yakınındaki bir aracın yanına bıraktı. Çift ile uzun süre telefonla konuşan şahıs, paranın bırakıldığını ve etrafta tehlike olmadığını görünce parayı almak için harekete geçti. Para süsü verilen poşeti alan şahıs, polis ekiplerinin 3 saat boyunca yaptığı takip ve pusuda kıskıvrak yakalandı. Şahsın uzun süredir bir çok dosyadan arandığı ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile Nizip Asayiş Bürosu ekiplerinin takibinde olduğu belirtildi.
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