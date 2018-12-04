Sahte plaka bile kapkaççıları kurtaramadı Haberi

-Şüphelilerin çıkması

-Araca binmeleri



( ANTALYA )- Antalya’da kapkaç şüphelileri yakalandı ANTALYA



- Antalya'da sattığı evin parasını bankaya yatırmak isteyen müteahhidin 228 bin lirasının kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Kepez ilçesi Göksu Mahallesi, Altınova Caddesi üzerinde 4 gün önce müteahhit ve galerici Ali Önder'in 228 bin lirasının kapkaç yöntemiyle çalınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler kent genelindeki yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsünden takip ettikleri şüphelilerin, sahte kimlikle aldıkları otomobille Antalya'ya geldiği, burada da bir otomobilden çaldıkları plakayı taktıklarını tespit etti. Otomobilin izini süren polis ekipleri, şüpheliler H.Ü. ve K.Ü.'yü Şanlıurfa'da gözaltına aldı. Şüphelilerden H.Ü.'nün 6 hırsızlık olayından aranma kaydının bulunduğunu belirlendi. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (İA-SÇ)

