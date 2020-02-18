Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Sahte parayla araç satın alan 2 kişi tutuklandı - VAN İzle

Sahte parayla araç satın alan 2 kişi tutuklandı - VAN İzle



: - Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetten çıkarılışı Sahte parayla araç satın alan 2 kişi tutuklandıVAN (AA) - Gürpınar ilçesinde sahte parayla araç satın aldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, C.A, aracını sattığı kişilerden aldığı 82 bin liranın sahte olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu, satın aldıkları araçla kaçmaya çalışan M.Ö, B.D, M.B ve E.C'yi gözaltına aldı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve E.C. Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı, M.Ö. ile B.D çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Araç sahibi C.A'ya verilen 82 bin liranın yapılan kontrollerde 4 ayrı seri numaralı 816 adet 100 liralık banknotlardan oluştuğu belirlendi.Sahte parayla alınan araç, sahibine teslim edildi.

Polis Bild Akalan Irak Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı