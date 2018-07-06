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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Sahte para operasyonu - TEKİRDAĞ

Sahte para operasyonu - TEKİRDAĞ

- Paraların bulunduğu çantadan görüntü Tekirdağ 'da sahte para operasyonu - Operasyonda 228 bin adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürme hazırlığında olduğu öğrenilen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.Yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından İnecik Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
Evde ve çevresinde yapılan aramada bir çanta içinde 228 bin adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.Operasyonda, M.Ö (49), E.D (34), C.K (30) ve H.A (35) gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarma Akalan Dolar 

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