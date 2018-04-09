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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sahte kimlik kullanan FETÖ’nün üst düzey yöneticisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı İzle

Sahte kimlik kullanan FETÖ’nün üst düzey yöneticisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı İzle

Yunan bayraklı yattan görüntüler

Din Kültürü Sahte Kimlik Akalan Öğretmen İstihbarat 

-Şüphelinin emniyete getirilmesi
-Emniyetten detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Marmaris’ten Yunanistan’a bir yat ile kaçmak isteyen FETÖ’nün üst düzey yöneticisi ve Samsun bölge imamı olduğu iddia edilen şahıs ile birlikte toplam 5 FETÖ şüphelisi yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Yunanistan’a kaçmakta olan toplam 5 FETÖ şüphelisi yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesince yapılan çalışmalarda, FETÖ’nün Samsun, Amasya, Tokat, Sinop ve Çorum’dan sorumlu “Samsun bölge imamı” olduğu iddia edilen Murat Elmas, deşifre edildi. Şüphelinin sahte kimlik ile Marmaris’ten yunan bayrağı bulunan bir yat ile Yunanistan’a kaçmak için hazırlık yaptığını tespit eden ekipler, Marmaris ile koordineli çalışma başlattı. Yapılan operasyonlar kapsamında, kaçmak üzereyken yatta kıskıvrak yakalanan Samsun bölge imamı Murat Elmas, Samsun’a getirildi.
Kod adının 'Fatih' olduğu öğrenilen FETÖ şüphelisi, bugün Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
5 ilden sorumlu Samsun bölge imamıyla birlikte yine sahte kimlik kullandığı tespit edilen 4 FETÖ şüphelisi daha yakalandı. Şüpheli Murat Elmas'ın ayrıca din kültürü öğretmeni olduğu ve kullandığı 3 ayrı telefonda ByLock bulunduğu tespit edildi. Operasyonla birlikte örgütün Samsun yapılanmasının çözülmüş olduğu belirtildi.
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