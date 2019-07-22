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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Adli Tıp Kurumu önündeki kalabalıktan detay

Hastane Sahte İçki Alabalık Bandrol Gözyaşı 

-Adem Durmaz’ın yakınlarının gözyaşı dökmesi
-Cenaze aracının görüntüsü
-arşiv görüntüler
-fotoğraflar

( ADANA )- Metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybeden Adem Durmaz'ın cenazesini Adli Tıp Kurumundan teslim alan yakınları gözyaşı döktü- Durmaz'ın yakını Menderes Doğaner:- "Eğer denetim olmazsa ölenlerin sayısı artacak" ADANA

- Adana’da evinde içki ürettiği öğrenilen, bu kez başka bir yerden aldığı içkiyi içtikten sonra rahatsızlanan Adem Durmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durmaz’un cenazesi yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından alındı. Adana’da evinde alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve ailesi tarafından Çukurova Ünivesitesi Balcalı Hastanesi’ne götürülen Adem Durmaz, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Durmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İçkisini her zaman evinde yaptığı öğrenilen Durmaz'ın bu kez başka bir yerden satın aldığı içkinin metil alkolden yapıldığı anlaşıldı. Durmaz’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Durmaz’ın cenazesini almak için gelen yakınları burada gözyaşı döktü. Durmaz’ın yakınlarından Menderes Doğaner, sahte içki konusunda denetimlerin artırılması gerektiğini belirterek, “İnsanlar boş yere ölüyor. Adem'e de tekel bayiiden etil alkol yerine metil alkol vermişler ve şişe bandrollüymüş. Eğer denetim olmazsa ölenlerin sayısı artacak” diye konuştu.
Adem Durmaz’ın cenazesi defnedilmek üzere Buruk Mezarlığı’na götürüldü. Öte yandan 1 Temmuz’dan bu yana Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde’de son 22 günde 23 kişi metanol zehirlenmesinden hayatını kaybetti.
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