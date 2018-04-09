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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sahte içkiden hayatını kaybeden dövmecinin davası başladı

Sahte içkiden hayatını kaybeden dövmecinin davası başladı

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( İSTANBUL )- Sanık Bayram Çomak : “Güray’ın ölümünün benimle bir alakası yoktur” İSTANBUL

A Haber Sahte İçki Yurt Dışı Hapis İstemi Alkollü İçecek 


- Kadıköy’de sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybeden Güray Tan Mısır’ın içkiyi satın aldığı iddia edilen şüpheli Bayram Çomak, 25 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, “10 yıldır yabancılardan alkol alıp satıyorum, hiçbir sorun çıkmamıştı. Ölümünün benimle bir alakası yoktur” dedi.
Kadıköy’de Güray Tan Mısır’ın sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin içkiyi satın aldığı iddia edilen Bayram Çomak’ın “olası kastla kasten öldürme” suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Bayam Çomak ile müştekiler hayatını kaybeden Güray Tan Mısır’ın annesi Zöhre Bana ve ağabeyi Harun Mısır salonda hazır bulundu. Taraf avukatları da duruşmaya katıldı.
Duruşmada savunma yapan sanık Bayram Çomak, “Güray Tan Mısır, sevdiğim bir insandı. Suç tarihi öncesinde yurt dışından alkol getiren turistlerden içki alıp tanıdıklarıma ücret karşılığında satıyordum. Güray’ı da tanırım, kendisi dövme işi yapıyordu. Kendisine zaman zaman yurt dışından aldığım içkileri satmıştım “dedi.
“Ölümünün benimle bir alakası yok” Sanık savunmasının devamında, “Daha sonra öldüğünü duydum ancak neden kaynaklandığını bilmiyorum. Ölümünün içkiden olduğu kanaatinde değilim. Güray sürekli alkol kullanırdı. 4-5 günde bir benden alıyordu. Nerede uygun alkol bulursa oradan alıyordu. Ölümünün benimle bir alakası yoktur. Bana ‘Biz evde de alkol yapıyoruz. Gel bize takıl’ derdi. Ben 10 yıldır bu şekilde yabancılardan alkol alıp satıyorum, hiçbir sorun çıkmamıştı” diyerek suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Güray Tan Mısır’ın çalışma arkadaşı Cemil Uzun, Güray Tan Mısır'ın devamlı olarak sanıktan alkollü içecek aldığını belirterek, “Ölmeden önce beni aradı. 'Işığa bakamıyorum' dedi.
Bir şey içip içmediğini sordum. İçmediğini söyledi.

Sonra arkadaşlara haber verdim, hastaneye kaldırdılar” dedi.
Güray Tan Mısır’ın annesi Zöhre Bana ve ağabeyi Harun Mısır söz alarak sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.
Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için süre vererek duruşmayı erteledi. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Güray Tan Mısır’ın arkadaşlarının ifadelerinde, maktülün şüpheli Bayram Çomak’tan alkol alırken gördüklerini beyan ettikleri kaydedildi. Güray Tan Mısır’ın metanol zehirlenmesi sonucunda hayatını kaybettiğinin vurgulandığı iddianamede, şüpheli Bayram Çomak’ın eylemi olası kastla gerçekleştirdiği ve Güray Tan Mısır’ın ölümüne kasten sebep olduğu vurgulandı. İddianamede, şüpheli Bayram Çomak’ın “olası kastla kasten öldürme” suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. (EY
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