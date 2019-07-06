Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sahte içki zanlıları adliyeye sevk edildi

Sahte içki zanlıları adliyeye sevk edildi

Zanlıların polislerin arasında emniyetten çıkışı

Hastane Ölenlerin Yakınları Sahte İçki Laboratuvar Emniyet Müdürlüğü 

-Polis otolarına bindirilmeleri
-Polisin olayla ilgili dosyaları araca taşıması
-Emniyet Müdürlüğünün görüntüsü
-arşiv görüntüler

( MERSİN )- Mersin'de son bir hafta içerisinde 7 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de hastanelerde tedavi görmesine neden olan metil alkol zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi MERSİN

- Mersin'de son bir hafta içerisinde 7 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de hastanelerde tedavi görmesine neden olan metil alkol zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kentte art arda yaşanan sahte içki ölümlerinin ardından çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölenlerin yakınları ve hastanede tedavi gören şahısların ifadeleri doğrultusunda, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde bulunan 3 tekel büfesine operasyon düzenledi.
Buralarda yapılan aramalarda 17 adet 1 litrelik sahte etil alkol ele geçirilirken, ele geçen sahte alkollerin yapılan laboratuvar analizinde, içerisinde 'metil alkol' olduğu, hayatlarını kaybeden vatandaşların da 'metanol' zehirlenmesi nedeniyle öldükleri belirlendi. Adliyeye sevk edildiler Yapılan çalışmalar kapsamında etil alkolleri vatandaşlara sattıkları ileri sürülen ve aralarında daha önce de gözaltına alınıp serbest kalanların da bulunduğu E.A., M.Ö., A.N., Ö.E., B.D., H.E. ve Ç.A. adlı 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin ise arandığı bildirildi.
Üç gündür emniyet müdürlüğünde sorgulanan 6 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilirken, yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünce adliyeye sevk edilen M.Ö.'nün ise tutuklandığı bildirildi.
Şüphelilerle birlikte hazırlanarak adliyeye gönderilen çok sayıda dosya dikkat çekti. Olay Mersin'de son bir hafta içerisinde yaklaşık 30 kişi sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuş, bu kişilerden 7'si hayatını kaybetmişti. Hastanelere başvuran şahıslardan bazıları tedavilerinin ardından taburcu edilirken, halen 16 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gaziantep Emniyetine Terör SaldırısıGaziantep Emniyetine Terör Saldırısı
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı