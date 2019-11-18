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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sahte içki üretiminde kullanılan kimyasal ürünler ele geçirildi - ADANA İzle

Sahte içki üretiminde kullanılan kimyasal ürünler ele geçirildi - ADANA İzle

- Polisin adreste arama yapması - Sahte içki üretiminde kullanılan kimyasal ürünlerden görüntüler Adana 'da sahte içki üretiminde kullanılan kimyasal ürünler ele geçirildiADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte içki imalatında kullanılan ürünler ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretimine karşı yürüttüğü çalışma kapsamında Yeşiloba Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda 50 miligramlık 4 bin 560 şişede ve bidonlarda 30 litre viski aroması, 200 litre gliserin, 50 litre anason, 52 yoğunluk ölçer ve 90 enjektör ele geçirildi.Ekipler, R.D. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Sahte İçki Kimya 

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