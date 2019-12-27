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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - AKSARAY

Sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - AKSARAY

- Sahte içki operasyonu - İçkilerin gizlendiği yerden ekiplerce çıkartılması Aksaray 'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üretilen sahte içkinin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.Kent merkezinde belirlenen 7 adrese düzenlenen operasyonda, 80 şişe sahte içki ele geçirildi.Operasyonda, iş yeri sahibi S.K. (48) ile R.A (52), gözaltına alındı.

Sahte İçki Akalan Yılbaşı Harekete Geç Sahte İçki Operasyonu 

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