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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sahte içki operasyonu - KOCAELİ İzle

Sahte içki operasyonu - KOCAELİ İzle

- KOM şube ekiplerinin içki imalatı yapılan depolara baskın yapması - Sahte içki üretilen malzemeler ve üretilen sahte içkiler Kocaeli 'de sahte içki operasyonu - Kandıra ve Derince ilçelerinde operasyon düzenleyen polis ekipleri, 733 litre ve satışa hazır 45 şişe sahte içki ele geçirdiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de düzenlenen operasyonda, 733 litre ve satışa hazır 45 şişe sahte içki ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve gümrük kaçağı içki satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.Derince ve Kandıra ilçelerinde belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere imal edilen 733 litre ve satışa hazır 45 şişe sahte içki ele geçirildi.Adreslerde yapılan aramada, içki imalatında kullanılan fıçı, alkol damıtma borusu, 4 alkolmetre, 4 plastik varil ve 20 litre etil alkole de el konuldu.Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Polis Sahte İçki Polis Ekipleri Sahte İçki Operasyonu Irak 

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