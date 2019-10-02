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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sahte içki operasyonu - İZMİR

Sahte içki operasyonu - İZMİR

- Operasyonda yapılan aramada bandrolsüz sahte içki şişelerinin ele geçirilmesiİZMİR (AA) - İzmir 'in Buca ve Bayraklı ilçelerinde düzenlenen iki operasyonda, çok miktarda sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Buca ilçesinde 2 evde sahte içki üretilip satıldığı istihbaratına ulaştı.Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 221 şişe bandrolsüz sahte rakı ve votka, 90 litre etil alkol, 2 litre açık sahte rakı, 350 boş şişe, 10 bin şişe kapağı, 108 fotokopi TAPDK bandrolü, 250 mililitre anason, 700 mililitre karamel ve bin 300 mililitre viski aroması ele geçirildi.Gözaltına alınan Akın Y, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Halil T'ye cezai işlem uygulandı.Öte yandan, ekiplerce Bayraklı ilçesindeki bir evde yapılan aramada da 4 bin bilyeli şişe kapağı, 49 bin etil alkol şişe etiketi ele geçirildi.Şüpheliler Selçuk Y. ve Salih T, gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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