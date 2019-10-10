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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sahte içki operasyonu - İSTANBUL

Sahte içki operasyonu - İSTANBUL

- Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin baskın yaptığı depoda ele geçirilen alkol dolu bidonlardan görüntüler - Bidonlardaki ürünlerin incelenmesi - Üretim kazanlarının incelenmesi - Bağcılar'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 5 ton metil alkol ele geçirildi - Operasyonda 1 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 5 ton metil alkol ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da kolonya, deterjan ve havuz kimyasalları imalathanesi adı altında faaliyet yürüten bir iş yerinde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Operasyonda, 23 Eylül'de iş yerine düzenlediği operasyonda 5 ton metil alkol, alkol damıtma kazanı, 3 su tankı ve içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.İş yerinde bulunan Sergen K. (20) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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