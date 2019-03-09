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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sahte içki operasyonu - ERZİNCAN Haberi

Sahte içki operasyonu - ERZİNCAN Haberi

- Jandarma ekiplerinin içki üretim düzeneğini anlatması Erzincan 'da sahte içki operasyonuERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen iki ayrı adreste 199 litre sahte içki ele geçirildi.Bir ihbarı değerlendiren Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayırbağ köyünde sahte içki üretildiği belirlenen A.H ve R.B'nin evlerine operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramada, plastik kaplara doldurulmuş 199 litre sahte içki ve alkollü içki üretiminde kullanılan düzeneklerle 5 kök skunk bitkisi bulundu.Gözaltına alınan R.B. ve A.H, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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